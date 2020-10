Il calendario aggiornato di tutti ma proprio tutti i film rimandati per il coronavirus

(Di martedì 6 ottobre 2020) Non c’è modo di sapere, soprattutto negli Stati Uniti (ovvero il principale mercato mondiale), quando la situazione sanitaria permetterà la riapertura delle sale e, di conseguenza, l’uscita di titoli molto attesi e dal budget imponente, che quindi richiedono un’affluenza massiccia di spettatori. Le major reagiscono all’incertezza del momento rimandando idi punta. L’ultimo in ordine di tempo è il 25esimodi James Bond, No Time To Die, che ha definitivamente rinunciato al proposito di uscire nel 2020 e dunque dovremo attendete fino all’aprile 2021. Lo stesso ha fatto Dune: da dicembre 2020 all’ottobre del prossimo anno, portandosi dietro a catena altri titoli della Warner Bros, in primis The Batman, che si vedrà costretto a debuttare nel 2022 (mentre Matrix ...

Scoprite quando arriveranno in sala Black Widow, Eternals, Wonder Woman, James Bond, Top Gun e gli altri grandi film. Ecco le date di uscita in continuo aggiornamento dei blockbuster più attesi ...