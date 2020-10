Il buco dell’ozono ha raggiunto la sua massima estensione: le nuove rivelazioni di Copernicus (Di martedì 6 ottobre 2020) Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della Commissione Europea, rivela che il buco dell’ozono di quest’anno ha raggiunto la sua massima estensione e in generale grandi dimensioni a livello di profondità e ampiezza negli ultimi anni. È stato osservato che le concentrazioni di ozono stratosferico si sono ridotte a valori prossimi allo zero in Antartide intorno ai 20-25 km di altitudine (50-100 hPa), con la profondità dello strato di ozono appena inferiore a 100 unità Dobson, circa un terzo del valore medio. Ciò è stato causato da un vortice polare forte, stabile e freddo. Gli scienziati di CAMS affermano che il buco dell’ozono nel ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 6 ottobre 2020)Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della Commissione Europea, rivela che ildell’ozono di quest’anno hala suae in generale grandi dimensioni a livello di profondità e ampiezza negli ultimi anni. È stato osservato che le concentrazioni di ozono stratosferico si sono ridotte a valori prossimi allo zero in Antartide intorno ai 20-25 km di altitudine (50-100 hPa), con la profondità dello strato di ozono appena inferiore a 100 unità Dobson, circa un terzo del valore medio. Ciò è stato causato da un vortice polare forte, stabile e freddo. Gli scienziati di CAMS affermano che ildell’ozono nel ...

