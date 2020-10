Il buco dell’ozono ha raggiunto la sua massima estensione | “Le concentrazioni in Antartide si sono ridotte a valori prossimi allo zero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 ottobre 2020) Quest’anno ildell’ozono hala sua, sia in profondità che in ampiezza. Il che significa anche lariduzione dello “scudo” naturale che protegge la terra dalle radiazioni ultraviolette potenzialmente dannose. Lo affermano gli scienziati di Copernicus Climate Change Service (C3S), insieme al Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della Commissione Europea. “Il modo in cui si sviluppano cambiamenti neldell’ozono ogni anno è molto variabile – spiega Vincent-Henry Peuch, direttore di Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams) – Ildell’ozono del 2020 assomiglia a quello del 2018, il quale era anch’esso abbastanza ...