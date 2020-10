Idrogeno verde: ultimo treno per l’Italia? (Di martedì 6 ottobre 2020) Gianni Girotto, presidente della X Commissione Industria del Senato, ha organizzato un incontro dal titolo “Una strategia industriale per l’Idrogeno verde” in cui sono stato invitato anche io. Girotto mi ha molto ben impressionato: mi è sembrato seriamente interessato a fare una scelta meditata e giusta. Probabilmente saranno utilizzati i soldi dei Recovery Funds e non possiamo permetterci di sbagliare. Questa impressione positiva ha coinvolto anche la sottosegretaria Alessandra Todde. Molto alla mano e molto disponibile anche verso un “comune” cittadino. All’inizio mi son chiesto quale fosse il mio ruolo da matematico in un convegno di questo genere. Man mano che il convegno procedeva ho capito quale poteva essere il mio contributo. Attualmente la maggior parte dell’Idrogeno viene ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Gianni Girotto, presidente della X Commissione Industria del Senato, ha organizzato un incontro dal titolo “Una strategia industriale per l’” in cui sono stato invitato anche io. Girotto mi ha molto ben impressionato: mi è sembrato seriamente interessato a fare una scelta meditata e giusta. Probabilmente saranno utilizzati i soldi dei Recovery Funds e non possiamo permetterci di sbagliare. Questa impressione positiva ha coinvolto anche la sottosegretaria Alessandra Todde. Molto alla mano e molto disponibile anche verso un “comune” cittadino. All’inizio mi son chiesto quale fosse il mio ruolo da matematico in un convegno di questo genere. Man mano che il convegno procedeva ho capito quale poteva essere il mio contributo. Attualmente la maggior parte dell’viene ...

