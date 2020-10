I Simpson non hanno mai predetto la morte di Donald Trump (nemmeno a causa della Covid-19) (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 3 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostrerebbe un fotogramma tratto da una puntata della serie televisiva animata I Simpson dove si vede il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump sdraiato all’interno di una bara. L’immagine è accompagnata, nella parte superiore, da questo testo: «Donald Trump positivo al coronavirus, altra previsione corretta dei Simpson?». Il riferimento è alla notizia resa pubblica il 2 ottobre 2020 e relativa alla positività del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump al nuovo coronavirus Sars-Cov-2. Il contenuto oggetto della nostra analisi veicola una notizia ... Leggi su facta.news (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 3 ottobre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostrerebbe un fotogramma tratto da una puntataserie televisiva animata Idove si vede il presidente degli Stati Uniti d’Americasdraiato all’interno di una bara. L’immagine è accompagnata, nella parte superiore, da questo testo: «positivo al coronavirus, altra previsione corretta dei?». Il riferimento è alla notizia resa pubblica il 2 ottobre 2020 e relativa alla positività del presidente degli Stati Uniti d’Americaal nuovo coronavirus Sars-Cov-2. Il contenuto oggettonostra analisi veicola una notizia ...

notchillalma : ditemi che non sono l'unica che guarda praticamente solo cartoni tipo i griffin, simpson, american dad, bob's burger ecc - BuraschiElena : RT @monicanonmolla: Ho letto di Trump positivo al covid.. #ComeSiFa a non pensare ai Simpson? - _fede10 : Per vedere questa partita non ho nemmeno asciugato i capelli, ho un'età e la cervicale me la farà pagare, non mi as… - Toni_ct_1 : RT @monicanonmolla: Ho letto di Trump positivo al covid.. #ComeSiFa a non pensare ai Simpson? - mendezful : bello quando ero giovane e volevo divorziare dai miei genitori come bart simpson peccato che non ho seguito il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Simpson non I Simpson non hanno mai predetto la morte di Donald Trump (nemmeno a causa della Covid-19) facta.news Elezioni Usa 2020, tutte le falle del voto elettronico

Malfunzionamenti, hacking, ransomware, malware, manomissioni più o meno accidentali e altri problemi vari hanno afflitto il voto elettronico americano negli ultimi 20 anni. Mentre le nuove presidenzia ...

Simpson, il messaggio nascosto. Che cosa rivela la famiglia gialla

Aristotele, Kant, Heidegger e Nietzsche spiegano la serie tv che da trent'anni ci racconta i sogni e i fallimenti di una famiglia che ci assomiglia tantissimo ...

Malfunzionamenti, hacking, ransomware, malware, manomissioni più o meno accidentali e altri problemi vari hanno afflitto il voto elettronico americano negli ultimi 20 anni. Mentre le nuove presidenzia ...Aristotele, Kant, Heidegger e Nietzsche spiegano la serie tv che da trent'anni ci racconta i sogni e i fallimenti di una famiglia che ci assomiglia tantissimo ...