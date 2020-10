I medici di Roma: “D’Amato condivide il nostro ‘no’ ai vaccini in farmacia” (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – “In merito alla somministrazione dei vaccini antinfluenzali anche in farmacia questa mattina insieme al presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, abbiamo incontrato l’assessore Alessio D’Amato e gli abbiamo ribadito la nostra posizione. Ovvero che la vaccinazione è e resta un atto medico. In quanto tale dunque deve essere fatta da un medico e la legge impedisce la presenza di quest’ultimo medico in farmacia. L’assessore ha compreso e ha condiviso le nostre obiezioni”. A parlare è il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Roma, Antonio Magi, al termine dell’incontro questa mattina con l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a cui ha partecipato anche il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli. Leggi su dire (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA – “In merito alla somministrazione dei vaccini antinfluenzali anche in farmacia questa mattina insieme al presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, abbiamo incontrato l’assessore Alessio D’Amato e gli abbiamo ribadito la nostra posizione. Ovvero che la vaccinazione è e resta un atto medico. In quanto tale dunque deve essere fatta da un medico e la legge impedisce la presenza di quest’ultimo medico in farmacia. L’assessore ha compreso e ha condiviso le nostre obiezioni”. A parlare è il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Roma, Antonio Magi, al termine dell’incontro questa mattina con l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a cui ha partecipato anche il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli.

