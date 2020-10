I fattori paura e rabbia sul voto americano

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) “Non c’è mai stata una cosa che l’America non sia stata in grado di fare. Neanche una. Pensateci. Non un singolo ostacolo che non siamo riusciti a superare insieme. E allora forza, in nome di Dio, ricordiamoci chi siamo. Siamo gli Stati Uniti d’America”. Così Joe Biden ha detto qualche giorno fa in Michigan ai suoi sostenitori: “Non c’è nulla al di sopra delle nostre capacità”.Il fatto che il candidato in testa nella corsa alla Casa Bianca si senta in dovere di ricordare a noi americani chi siamo, invocando il nome di Dio, dice molto del senso di ansia che attanaglia gli Stati Uniti in questi giorni.Biden vuole far passare il messaggio che, a differenza di Trump, lui sarebbe un “unificatore”, non un divisore: una figura di cui il Paese, spaccato da questi quattro anni di presidenza Trump, ha ...