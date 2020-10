I cinema in USA a rischio chiusura, mancano i film (Di martedì 6 ottobre 2020) Non è rosea la situazione dei cinema nell’era Covid. Nonostante il permesso di riaprire, sono moltissimi i problemi che devono affrontare le grandi catene, tra costi, pochissime entrate, la mancata uscita dei nuovi film e la diffidenza del pubblico. Ed è così, che a poco più di un mese dalla riapertura negli Stati Uniti, alcune sale stanno già cominciando a chiudere. 24 film della Mostra del cinema di Venezia su Amazon Prime Video sfoglia la gallery Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 ottobre 2020) Non è rosea la situazione deinell’era Covid. Nonostante il permesso di riaprire, sono moltissimi i problemi che devono affrontare le grandi catene, tra costi, pochissime entrate, la mancata uscita dei nuovie la diffidenza del pubblico. Ed è così, che a poco più di un mese dalla riapertura negli Stati Uniti, alcune sale stanno già cominciando a chiudere. 24della Mostra deldi Venezia su Amazon Prime Video sfoglia la gallery Leggi anche ...

Kri192 : RT @Heiki_yaten: Dai amici, l'income dai cinema USA è del 20% superiore a quello dal mercato cinese che ha solo 5 volte la loro popolazione… - Heiki_yaten : Dai amici, l'income dai cinema USA è del 20% superiore a quello dal mercato cinese che ha solo 5 volte la loro popo… - Heiki_yaten : Persone random su Twitter: 'nooooo non potete rinviare i film per gli USA!!! we dont need USA ??????' Case cinematogr… - wajtingforlouis : RT @jenlisaswasabi: little mix vogliono lanciare album tour e talent show: pandemia mondiale vogliono rilasciare un film: cinema chiusi pe… - littlemixftlodo : RT @jenlisaswasabi: little mix vogliono lanciare album tour e talent show: pandemia mondiale vogliono rilasciare un film: cinema chiusi pe… -