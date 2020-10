I 5 momenti imperdibili della settima puntata del Grande Fratello Vip 5

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 6 ottobre 2020) Vi siete persi ladelVip 5 in onda ieri sera, lunedì 5 ottobre? Nessun problema, con il nostro video-riassunto potrete rivivere quelli che sono stati i 5dell’ultima serata, oltre a conoscere il concorrente eliminato e quelli finiti in nomination per la prossimadi venerdì. 1. Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non sono mai stati fidanzati Ho accettato dei compromessi. Vivere nella menzogna per tutelare gli altri. Sono stata usata, il prezzo da pagare è stato la mia "non felicità". Adua ha deciso di buttare fuori tutto quello che ha dentro, finalmente, niente più "maschere". #GFVIP pic.twitter.com/E4izLMzGIg —...