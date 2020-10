Hyundai Kona Electric - Presa per un giorno [Day 2] - VIDEO (Di martedì 6 ottobre 2020) Con 484 km dichiarati lansia da autonomia si allevia. La Hyundai Kona Electric ha il grande merito di rendere meno angosciante quella caccia al tesoro che è la ricerca della colonnina, l'incubo degli automobilisti vecchio stampo. E poco importa se i chilometri effettivi, rilevati dal nostro Centro Prove, sono 360: la percorrenza garantita è comunque notevole. La Kona, poi, fa di più: è lunga il giusto, non terrorizza doverla parcheggiare ed è ospitale se si viaggia in quattro o cinque (meglio nel primo caso). accattivante esteticamente, curata nelle finiture e ricca di dotazioni nella versione top, l'Exellence. I 204 CV garantiscono prestazioni molto interessanti, specie se, come per tutte le auto a emissioni zero, parliamo di accelerazione. Insomma, la Kona racchiude ... Leggi su quattroruote (Di martedì 6 ottobre 2020) Con 484 km dichiarati lansia da autonomia si allevia. Laha il grande merito di rendere meno angosciante quella caccia al tesoro che è la ricerca della colonnina, l'incubo degli automobilisti vecchio stampo. E poco importa se i chilometri effettivi, rilevati dal nostro Centro Prove, sono 360: la percorrenza garantita è comunque notevole. La, poi, fa di più: è lunga il giusto, non terrorizza doverla parcheggiare ed è ospitale se si viaggia in quattro o cinque (meglio nel primo caso). accattivante esteticamente, curata nelle finiture e ricca di dotazioni nella versione top, l'Exellence. I 204 CV garantiscono prestazioni molto interessanti, specie se, come per tutte le auto a emissioni zero, parliamo di accelerazione. Insomma, laracchiude ...

