Honda pensa alla Formula E?

L'amministratore delegato Honda, Takahiro Hachigo – Photo Credit: Honda Official Site

Il colosso giapponese della Honda abbandonerà la Formula 1 alla fine del 2021. L'addio al Circus più importante, da parte del motorizzatore asiatico, ha posto un grande interrogativo agli appassionati: Honda giungerà nel campionato full-electric per eccellenza? Poco dopo la notizia inaspettata, arriva anche la risposta dell'amministratore delegato Hachigo sulla nuova questione, smentendo le voci sulla possibilità, al momento, di vedere il team nella categoria elettrica.

Honda, il futuro non è la Formula E

Pochi giorni fa dalla Formula 1 giunge una notizia inaspettata: Honda abbandonerà il Circus alla fine del 2021.

Questa sarà una grande sfida per Honda, spero che i nostri fan ci sosterranno in questo cammino. Non stiamo pensando già di tornare in Formula 1. Tuttavia, le corse fanno parte del DNA di Honda, ...

