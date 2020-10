“Ho detto basta”. Antonella Clerici chiude la porta: il messaggio è per il compagno Vittorio Garrone (Di martedì 6 ottobre 2020) Un messaggio così chiaro e tondo Antonella Clerici non l’aveva mai mandato. Ha scelto il suo nuovo programma per farlo. Durante la diretta di ‘È sempre mezzogiorno’ ha risposto implicitamente a tanti giornalisti che da anni le ripetono la stessa domanda. Antonella Clerici, che dopo un anno sabbatico fatto di tante delusioni è tornata in video, ha sempre passato oltre. Della sua intimità e vita privata ha infatti sempre fatto tesoro cercando di tener fuori paparazzi e altro. Così durante il matrimonio con il primo marito Edy, così con la figlia e il nuovo compagno al centro delle attenzioni morbose dei fan di Antonella che, in questa stagione, si è presa una bella rivincita su chi la dava per bollita e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Uncosì chiaro e tondonon l’aveva mai mandato. Ha scelto il suo nuovo programma per farlo. Durante la diretta di ‘È sempre mezzogiorno’ ha risposto implicitamente a tanti giornalisti che da anni le ripetono la stessa domanda., che dopo un anno sabbatico fatto di tante delusioni è tornata in video, ha sempre passato oltre. Della sua intimità e vita privata ha infatti sempre fatto tesoro cercando di tener fuori paparazzi e altro. Così durante il matrimonio con il primo marito Edy, così con la figlia e il nuovoal centro delle attenzioni morbose dei fan diche, in questa stagione, si è presa una bella rivincita su chi la dava per bollita e ...

