"Ho cambiato sesso a 16 anni e me ne pento. Non fatelo": il monito di una donna inglese (Di martedì 6 ottobre 2020) Londra, 6 ott – Keira Bell ha 23 anni: quando ne aveva appena 16 le sono stati dati farmaci bloccanti della pubertà per curare la sua "disforia di genere". Sin da piccola, infatti, si sentiva maschio. Ora Keira sta citando in giudizio il Servizio Sanitario inglese, affermando che non le fu fatta una corretta valutazione psichiatrica prima di intraprendere questo percorso, che sconsiglia a tutti: "Non si può cambiare sesso. Gli adolescenti vanno aiutati in altri modi". Il Servizio Sanitario inglese sotto accusa Keira a 16 anni ha iniziato, sotto supervisione del Servizio Sanitario inglese, a prendere il testosterone. Questo le ha permesso di avere una voce da uomo e probabilmente l'ha resa sterile. Ha anche subito una doppia mastectomia, ...

