Ha la mascherina e starnutisce sull'autobus. Lo prendono a ceffoni. Finisce con un arresto (Di martedì 6 ottobre 2020) Nervi tesi per il Coronavirus, soprattutto in Campania dove i contagi aumentano senza sosta. Un ragazzino è stato preso a schiaffi dopo aver starnutito a bordo di un autobus, nonostante indossasse la mascherina antivirus. È successo, poco dopo l'ora di pranzo di oggi, a bordo di un pullman di linea pubblica all'altezza di Vibonati, nel Salernitano. Il minore, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ha emesso uno starnuto mentre era seduto al suo posto. A quel punto, un uomo seduto a qualche posto di distanza da lui si è alzato e gli ha tirato un ceffone facendogli sbattere la testa contro il vetro. L'autista del mezzo ha subito arrestato la corsa, fatto scendere l'uomo e chiamato il 112. Una pattuglia dei militari dell'Arma della Compagnia di Sapri ha raggiunto l'uomo che si stava allontanando a piedi, ma questi, alla ...

