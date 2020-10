Green deal, la strategia europea per l’idrogeno ha luci e ombre. E c’è chi ne approfitta (Di martedì 6 ottobre 2020) L’8 luglio di quest’anno la Commissione europea ha pubblicato “A hydrogen strategy for a climate neutral Europe”, la tanto attesa strategia per l’idrogeno, complementare alla nuova strategia industriale proposta a marzo scorso, come parte del pacchetto di misure per il Green deal europeo, annunciato a dicembre scorso con l’obiettivo della neutralità climatica (emissioni zero) entro il 2050. La Commissione afferma senza ambiguità che la priorità viene data all’idrogeno verde (ossia quello prodotto unicamente da fonti rinnovabili), mentre l’idrogeno da fonti fossili viene scartato, salvo che si tratti di idrogeno “blu” (ossia ottenuto dal gas naturale fossile senza emissioni di CO2, catturata e sequestrata con un processo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) L’8 luglio di quest’anno la Commissioneha pubblicato “A hydrogen strategy for a climate neutral Europe”, la tanto attesaper l’idrogeno, complementare alla nuovaindustriale proposta a marzo scorso, come parte del pacchetto di misure per ileuropeo, annunciato a dicembre scorso con l’obiettivo della neutralità climatica (emissioni zero) entro il 2050. La Commissione afferma senza ambiguità che la priorità viene data all’idrogeno verde (ossia quello prodotto unicamente da fonti rinnovabili), mentre l’idrogeno da fonti fossili viene scartato, salvo che si tratti di idrogeno “blu” (ossia ottenuto dal gas naturale fossile senza emissioni di CO2, catturata e sequestrata con un processo di ...

