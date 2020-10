Grave incidente sulla statale 96 | mezzo pesante si ribalta | corsia chiusa al traffico

(Di martedì 6 ottobre 2020) Nelle prime ore di oggi unstradale &e; avvenuto96 nei pressi dello svincolo per Grumo. Coinvolti due mezzi pesanti. Un autocarro, per il violentissimo impatto, si &eto. Al momento sembra che i due conducenti non abbiano riportato ferite. Ladove &e; avvenuto l’al momento &e; stataalper permettere il soccorso e la rimozione dei mezzi.

il Dolomiti

Troppo gravi le lesioni riportate nel terribile incidente di venerdì scorso in via Scano a Cagliari: Pietro Lai, 77 anni di Quartu ma residente a Monte Urpinu, è morto stamattina nell'ospedale Brotzu.