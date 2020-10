Grande Fratello Vip, la casa è piena di topi? La regia censura tutto (Di martedì 6 ottobre 2020) La casa del Grande Fratello Vip non starebbe ospitando soltanto i concorrenti di questa quinta edizione, ma anche dei topi. Ebbene sì, sarà la scarsa igiene o il fatto che a Cinecittà non è una novità, ma nella casa più spiata d’Italia ci sarebbe più di un roditore di diversa dimensione. Il sospetto è arrivato durante una conversazione di alcuni inquilini che sembravano spiegare di aver visto qualche topo aggirarsi in casa di notte. Tuttavia, la regia ha prontamente censurato e cambiato inquadratura. Grande Fratello Vip: ci sono dei topi in casa? Non sarebbe la prima volta sentir parlare gli inquilini del ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 6 ottobre 2020) LadelVip non starebbe ospitando soltanto i concorrenti di questa quinta edizione, ma anche dei. Ebbene sì, sarà la scarsa igiene o il fatto che a Cinecittà non è una novità, ma nellapiù spiata d’Italia ci sarebbe più di un roditore di diversa dimensione. Il sospetto è arrivato durante una conversazione di alcuni inquilini che sembravano spiegare di aver visto qualche topo aggirarsi indi notte. Tuttavia, laha prontamenteto e cambiato inquadratura.Vip: ci sono deiin? Non sarebbe la prima volta sentir parlare gli inquilini del ...

