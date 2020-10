Grande Fratello Vip | Andrea Zelletta parla di Natalia Paragoni | la reazione di lei

Leggi su dailynews24

(Di martedì 6 ottobre 2020)è noto nel mondo della tv per la sua partecipazione a Uomini e Donne poiché ha partecipato, due anni fa, come tronista. Alla fine del suo percorso ha deciso di sceglierecon la quale sta tutt’ora., però, durante il suo percorso nella casa del Gf non ha maito, sino … L'articolo