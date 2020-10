‘Grande Fratello Vip 5’ | l’opinione di Chia sulla settima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 6 ottobre 2020) Mai come in questa quinta edizione del GrandeVip mi sta sembrando evidente quanto urgente sia la modifica di un regolamento stantio che – seppur spesso venga applicato a convenienza, facendo come sempre figli e figliastri – esiste da vent’anni e risulta obsoleto e anacronistico da allora. Che la Contessa Patrizia De Blanck non sarebbe stata squalificata nonostante quella sparata“voce da froc*o” dell’altra mattina era più prevedibile della pioggia in autunno, ma ad essere stata SUPER IMBARAZZANTE è stata la motivazione che Alfonso Signorini ci ha dato ieri sera (con caaalma, passata la mezzanotte, quando svegli erano rimasti tre gatti, mica dopo la sigla di Striscia la Notizia come accaduto a Denis Dosio). “L’espressione infelice tu l’hai rivolta a te stessa, come hai ...