GLOW, Alison Brie e le altre star della serie commentano la cancellazione (Di martedì 6 ottobre 2020) GLOW, la serie tv di Netflix con protagonista Alison Brie, è purtroppo arrivata a una precoce conclusione a causa dell'emergenza sanitaria; ecco le reazioni del cast alla notizia. Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio: GLOW, la serie tv di Netflix precedentemente rinnovata per una quarta stagione, è stata ufficialmente cancellata dalla piattaforma streaming, rendendo la terza stagione quella conclusiva. Ma quali saranno state le reazioni del cast alla notizia? Scopriamolo insieme. Non se lo aspettava nessuno, probabilmente, visto il rinnovo comunicato ormai da mesi, e il fatto che produzione della quarta stagione fosse già in corso ai tempi dello stop forzato a causa della pandemia - il primo episodio era stato girato,

