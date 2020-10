Giulia De Lellis sempre più naturale su Instagram, che bellezza-FOTO (Di martedì 6 ottobre 2020) Giulia De Lellis condivide una FOTO su Instagram senza ritocchi, l’influencer vuole apparire naturale sempre di più Visualizza questo post su Instagram Natural glam but always with a bold mascara ✔️☁️🖤 @pupamilanoitaly #pupalovescurve #vampsexylashes #adv Un post condiviso da Giulia (@GiuliadeLellis103) in data: 5 Ott 2020 alle ore 5:11 PDT Dopo la spinta … L'articolo Giulia De Lellis sempre più naturale su Instagram, che bellezza-FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 6 ottobre 2020)Decondivide unasusenza ritocchi, l’influencer vuole appariredi più Visualizza questo post suNatural glam but always with a bold mascara ✔️☁️🖤 @pupamilanoitaly #pupalovescurve #vampsexylashes #adv Un post condiviso da(@de103) in data: 5 Ott 2020 alle ore 5:11 PDT Dopo la spinta … L'articoloDepiùsu, cheproviene da YesLife.it.

Giusepp26551025 : @Viperissima_ Avete rotto il ca**o ma che devono dire se vanno d'accordo con tutti, siete pesanti come la m*rda (cit Giulia de lellis ) - satriano32 : RT @LucillaMasini: Giulia De Lellis: 'Fatico a guardarmi allo specchio. Ogni cura contro l'acne sembra fallire'. Quante pippe per due brufo… - zazoomblog : Tina Cipollari svela cosa pensa davvero di Giulia De Lellis - #Cipollari #svela #pensa #davvero - lazyassbitch19 : @Alice42115393 Giulia de lellis ad Asia mosetti, quando c’era in casa Andrea damante lol - congita1008 : Quindi mi state dicendo che le bimbe di Giulia de Lellis hanno origini spagnole? #GFVIP -