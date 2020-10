Giro d’Italia: cade per una borraccia, Geraint Thomas si ritira (Di martedì 6 ottobre 2020) Geraint Thomas si è ritirato dal Giro d'Italia. Il gallese (vincitore del Tour nel 2018) ieri è caduto a Enna al chilometro zero, a causa di una borraccia vagante ed è arrivato a 12'. La borraccia è caduta dal telaio di un corridore della Bahrain-McLaren finendogli tra le ruote e facendolo così ruzzolare sull`asfalto. Ieri i primi esami alla clinica mobile non avevano evidenziato fratture, ma solo tante contusioni nella parte sinistra del corpo. Fratture invece evidenziatesi in ulteriori esami effettuati stamattina. Oggi la decisione. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 ottobre 2020)si èto dald'Italia. Il gallese (vincitore del Tour nel 2018) ieri è caduto a Enna al chilometro zero, a causa di unavagante ed è arrivato a 12'. Laè caduta dal telaio di un corridore della Bahrain-McLaren finendogli tra le ruote e facendolo così ruzzolare sull`asfalto. Ieri i primi esami alla clinica mobile non avevano evidenziato fratture, ma solo tante contusioni nella parte sinistra del corpo. Fratture invece evidenziatesi in ulteriori esami effettuati stamattina. Oggi la decisione.

