Giro d'Italia 2020, sesta tappa: percorso e altimetria

L'altimetria e il percorso della sesta tappa del Giro d'Italia 2020, da Castrovillari a Matera al termine di 188 chilometri abbastanza nervosi ma sulla carta comunque adatti ai velocisti del gruppo. Dopo i saliscendi della prima parte, i corridori affronteranno diversi chilometri pianeggianti prima del GPM di terza categoria di Millotta che dopo la discesa immetterà nei 15 km finali. Molto nervosi gli ultimi chilometri, con un continuo saliscendi e uno strappetto al 10% a meno di 3000 metri dal traguardo. Anche il rettilineo d'arrivo non è perfettamente pianeggiante, con lievi pendenze tra il 2 e il 3%.

