Giro d'Italia 2020, Sagan infiamma la corsa ma Demare lo beffa: le pagelle della quarta tappa (Di martedì 6 ottobre 2020) Volata doveva essere e volata è stata a Villafranca Tirrena, sede di arrivo della quarta tappa del Giro d'Italia 2020. Non sono mancate le emozioni anche in questa ultima tappa siciliana della corsa Rosa: merito della Bora Hansgrohe di un mai domo Peter Sagan, che forza il ritmo sull'unico GPM di giornata provocando le difficoltà di Fernando Gaviria ed Elia Viviani. Il primo non riesce a rientrare, impresa che invece riesce al secondo il quale però non va oltre il quinto posto. A rovinare i piani di Sagan arriva però Arnaud Demare: il francese brucia lo slovacco ed un sontuoso Davide Ballerini in un arrivo con fotofinish a tre davvero ...

