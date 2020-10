Giro d’Italia 2020, ordine d’arrivo e classifica quarta tappa: trionfo per Demare (Di martedì 6 ottobre 2020) Arnaud Demare si è aggiudicato la quarta tappa del Giro d’Italia 2020 andata in scena da Catania a Villafranca Tirrena dopo 140 chilometri. Frazione decisamente tranquilla quest’ultima in Sicilia, l’arrivo è in volata e a regolare tutti gli sprinter è il francese, che precede Sagan e Ballerini al traguardo per un millimetro. Da segnalare, purtroppo, il ritiro prima del via di Geraint Thomas, troppo dolorante dopo le cadute di ieri. In maglia rosa resta Joao Almeida, distacco invariato per Vincenzo Nibali. Domani in programma la quinta tappa, da Mileto a Camigliatello Silano. Ben 225 km, una frazione di montagna seppur con pendenze non estremamente dura. I big potrebbero dar vita ad alcune schermaglie in Calabria, ma per la vittoria finale sembra ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Arnaudsi è aggiudicato ladeld’Italiaandata in scena da Catania a Villafranca Tirrena dopo 140 chilometri. Frazione decisamente tranquilla quest’ultima in Sicilia, l’arrivo è in volata e a regolare tutti gli sprinter è il francese, che precede Sagan e Ballerini al traguardo per un millimetro. Da segnalare, purtroppo, il ritiro prima del via di Geraint Thomas, troppo dolorante dopo le cadute di ieri. In maglia rosa resta Joao Almeida, distacco invariato per Vincenzo Nibali. Domani in programma la quinta, da Mileto a Camigliatello Silano. Ben 225 km, una frazione di montagna seppur con pendenze non estremamente dura. I big potrebbero dar vita ad alcune schermaglie in Calabria, ma per la vittoria finale sembra ...

