Giro-D'Italia-2020: Arnaud Démare vince la 4 tappa (Di martedì 6 ottobre 2020) Oggi 6 Ottobre si è disputata la quarta tappa del Giro-D'Italia-2020, che ha ttaraversato Catania fin ad arrivare a Villa Tirrena. Il vincitore è stato il Francese Arnauld Démare, con una volata spettacolare, ma anche gli altri due corridori che hanno raggiunto il secondo e il terzo posto non sono stati da meno. Una tappa emozionante e sorprendente per riprendere le stesse parole del vincitore Démare che era visibilmente incredulo quando ha tagliato il traguardo. Leggi anche: Il Giro D'Italia 2020: Caicedo vince la terza tappa Giro-D'Italia-2020: la quarta tappa Un fotofinish per tre. Arnaud Demare aveva già fatto ...

