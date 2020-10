Giorgia Palmas dopo un controllo racconta il parto cesareo | tante le critiche per la coppia Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 6 ottobre 2020)hato un po’ del suo, tutto è andato bene anche perché con lei c’era sempre Filippo Magnini ed è qui che tornano le). Non è una nuova notizia, lanon ha mai nascosto che Magnini si sarebbe ricoverato con lei facendo il tampone con lei e seguendola in ogni momento senza uscire mai dalla struttura. Undi routine perche ha trovato il modo per ringraziare tutti. Magnini e lasono al settimo cielo, la nuova casa è quasi pronta e la piccola Mia sta benissimo. A rovinare un po’ il tutto ci pensano i tanti follower infastiditi dal fatto che ...