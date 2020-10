Gigi Sabani, le rivelazioni del figlio Simone a Domenica Live (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 5 ottobre scorso, Gigi Sabani avrebbe compiuto 68 anni. Il figlio Simone lo ha ricordato con parole di grande affetto, che ricalcano il dolore sempre vivo per la sua prematura scomparsa. Nel salotto di Barbara d’Urso anche una rivelazione che la riguarda in prima persona. Gigi Sabani, le parole del figlio a Domenica Live 13 anni dopo la morte di Gigi Sabani, il figlio Simone ha scelto di parlare di lui a Domenica Live, ospite di Barbara d’Urso nella puntata del 4 ottobre. Il ragazzo, nato dall’amore tra lo showman e Rita Imperi, ha raccontato il suo dolore per la perdita del padre, senza nascondere alcuni ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Il 5 ottobre scorso,avrebbe compiuto 68 anni. Illo ha ricordato con parole di grande affetto, che ricalcano il dolore sempre vivo per la sua prematura scomparsa. Nel salotto di Barbara d’Urso anche una rivelazione che la riguarda in prima persona., le parole del13 anni dopo la morte di, ilha scelto di parlare di lui a, ospite di Barbara d’Urso nella puntata del 4 ottobre. Il ragazzo, nato dall’amore tra lo showman e Rita Imperi, ha raccontato il suo dolore per la perdita del padre, senza nascondere alcuni ...

