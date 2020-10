Gfvip Matilde Brandi furiosa contro Tommaso Zorzi: «Basta! Sono venti giorni che rompi!» (Di martedì 6 ottobre 2020) Quest’anno i protagonisti del Grande Fratello Vip stanno facendo fuoco e fiamme e nell’ultima puntata andata in onda hanno fatto discutere Matilde Brandi e Tommaso Zorzi. E’ riemerso il discorso su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due hanno raccontato come è finita la loro storia. Lo Youtuber non è riuscito a trattenere una battuta che ha fatto davvero infuriare Matilde Brandi. «Tu puoi rompere il c… e io no? Sono venti giorni che rompi, per una volta che dico la mia non va bene? O devi essere sempre tu al centro dell’attenzione? Basta», è lo sfogo della ballerina che ha difeso a spada tratta l’amica Adua. Leggi anche –> Tommaso ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Quest’anno i protagonisti del Grande Fratello Vip stanno facendo fuoco e fiamme e nell’ultima puntata andata in onda hanno fatto discutere. E’ riemerso il discorso su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due hanno raccontato come è finita la loro storia. Lo Youtuber non è riuscito a trattenere una battuta che ha fatto davvero infuriare. «Tu puoi rompere il c… e io no?che rompi, per una volta che dico la mia non va bene? O devi essere sempre tu al centro dell’attenzione? Basta», è lo sfogo della ballerina che ha difeso a spada tratta l’amica Adua. Leggi anche –>...

