GF VIP nella bufera dopo l'eliminazione di Franceska: "Avete truccato il televoto" (FOTO) (Di martedì 6 ottobre 2020) Come tutti i telespettatori del GF VIP avranno avuto modo di vedere, ieri si è verificata l'eliminazione di Franceska Pepe. La ragazza, nonostante si sia resa protagonista di diversi episodi alquanto bizzarri, stava cominciando ad integrarsi nel gruppo e anche i telespettatori avevano cominciato a guardarla con un occhio diverso. In molti, infatti, erano dell'idea che la modella dovesse rimanere in casa e continuare il suo percorso. Stessa cosa, invece, non si può certo dire di Adua. Quasi tutti i commenti raccolti da Twitter, Instagram e Facebook erano favorevoli alla sua uscita, ma così non è stato. Proprio per questo motivo è scoppiato il caos. L'eliminazione di Franceska Nel corso della puntata di ieri del GF VIP è avvenuta la seconda eliminazione e si è trattato di ...

jisoodinazareth : io che arrivo nella stanza dove conteggiano i voti del grande fratello vip per rivendicare franceska - mo_zanotti : Per altro mass ha continuato a colpevolizzare guenda malgrado la contessa gli avesse rivelato di essere stata lei a… - rk_ruggarol : RT @MediasetPlay: Nella Casa del #GFVIP succedono cose strane... e noi siamo qui per commentarle con Awed ed Annie Mazzola, ogni giorno all… - GazzettaDelSud : Grande Fratello Vip, Franceska eliminata nella settima puntata: ecco come è andata - teaoctober : Qualcuno mi sa spiegare come mai sta Adua è così famosa in Spagna mentre io continuo a non sapere cosa abbia fatto… -