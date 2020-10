Gf Vip, il televoto è stato falsato? Ora è il caos: "Colpa della Spagna" - (Di martedì 6 ottobre 2020) Novella Toloni Adua del Vesco ha vinto il televoto finale costringendo all'uscita dalla Casa Franceska Pepe. Ma per i fan del programma il televoto potrebbe esser stato falsato Stanno facendo discutere alcuni tweet "spagnoli" che metterebbero in discussione l'esito del televoto dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Nella diretta conclusasi poche ore fa ad avere la peggio è stata Franceska Pepe, uscita dalla Casa con il 17,8% del gradimento contro il 17,9% dei voti per salvare Adua Del Vesco. Benchè la Pepe sia stata uno dei personaggi più criticati e discussi del reality, l'attrice originaria di Messina sarebbe riuscita a vincere al televoto grazie al sostegno dei fan spagnoli. ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 ottobre 2020) Novella Toloni Adua del Vesco ha vinto ilfinale costringendo all'uscita dalla Casa Franceska Pepe. Ma per i fan del programma ilpotrebbe esserStanno facendo discutere alcuni tweet "spagnoli" che metterebbero in discussione l'esito deldell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Nella diretta conclusasi poche ore fa ad avere la peggio; stata Franceska Pepe, uscita dalla Casa con il 17,8% del gradimento contro il 17,9% dei voti per salvare Adua Del Vesco. Bench; la Pepe sia stata uno dei personaggi più criticati e discussi del reality, l'attrice originaria di Messina sarebbe riuscita a vincere algrazie al sostegno dei fan spagnoli. ...

