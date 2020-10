GF Vip, furia Matilde Brandi: “Tommaso hai rotto il cazz*”, Zorzi dà della “lesbica” ad Adua Del Vesco? (Di martedì 6 ottobre 2020) Puntata decisamente croccante quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri. L’uscita inaspettata di Franceska Pepe ha lasciato il popolo di internet assolutamente interdetto e, tra le cose degne di nota, lo “sclero” di Matilde Brandi lascerà inevitabili strascichi. La ballerina, infatti, si è infuriata con Tommaso Zorzi nel tentativo di difendere Adua Del... L'articolo GF Vip, furia Matilde Brandi: “Tommaso hai rotto il cazz*”, Zorzi dà della “lesbica” ad Adua Del Vesco? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 6 ottobre 2020) Puntata decisamente croccante quella del Grande Fratello Vip andata in onda ieri. L’uscita inaspettata di Franceska Pepe ha lasciato il popolo di internet assolutamente interdetto e, tra le cose degne di nota, lo “sclero” dilascerà inevitabili strascichi. La ballerina, infatti, si è inta con Tommasonel tentativo di difendereDel... L'articolo GF Vip,: “Tommaso haiil cazz*”,dà“lesbica” adDel? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

