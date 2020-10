GF Vip, è polemica per il televoto “sabotato”: le prove inequivocabili (Di martedì 6 ottobre 2020) È polemica al GF Vip dopo l’eliminazione di Franceska Pepe. Il televoto sarebbe “sabotato”. Vi sono prove evidentissime. È guerra su Twitter Foto: Instagram @grandefratellovipDa quando è incominciato il Grande Fratello Vip ogni giorno qualche cosa di eclatante può succedere. Ieri sera è andata in onda la settima puntata del reality che ha regalato molte emozioni, lacrime, ma anche scontri. L’eliminazione di Franceska Pepe, il personaggio probabilmente più odiato dentro la casa, ma anche più amato dal pubblico, ha fatto discutere e continua a fare discutere per la modalità in cui è avvenuta. Scoppia il caso del televoto. Una miriade di profili spagnoli ha condotto una campagna di voti a favore di Adua Del Vesco, altra ... Leggi su chenews (Di martedì 6 ottobre 2020) Èal GF Vip dopo l’eliminazione di Franceska Pepe. Ilsarebbe “sabotato”. Vi sonoevidentissime. È guerra su Twitter Foto: Instagram @grandefratellovipDa quando è incominciato il Grande Fratello Vip ogni giorno qualche cosa di eclatante può succedere. Ieri sera è andata in onda la settima puntata del reality che ha regalato molte emozioni, lacrime, ma anche scontri. L’eliminazione di Franceska Pepe, il personaggio probabilmente più odiato dentro la casa, ma anche più amato dal pubblico, ha fatto discutere e continua a fare discutere per la modalità in cui è avvenuta. Scoppia il caso del. Una miriade di profili spagnoli ha condotto una campagna di voti a favore di Adua Del Vesco, altra ...

sabarte : RT @trash_italiano: #GFVIP, Franceska eliminata: scoppia la polemica per i voti dalla Spagna - animabuspereunt : RT @trash_italiano: #GFVIP, Franceska eliminata: scoppia la polemica per i voti dalla Spagna - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: #GFVIP, Franceska eliminata: scoppia la polemica per i voti dalla Spagna - DigiTalkPR : “Lei ha tendenze normali?”: polemica sulle parole omofobe del giudice di Forum Uno dietro l'altro, da Forum al Gra… - jholeivy1 : RT @trash_italiano: #GFVIP, Franceska eliminata: scoppia la polemica per i voti dalla Spagna -