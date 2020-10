‘Gf Vip 5’, ottimi ascolti per il reality: ecco quanto ha registrato la settima puntata (Di martedì 6 ottobre 2020) Ieri sera è andato in onda la settima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini ha raccolto 3.390.000 spettatori pari al 20.6% di share. La puntata andata in onda venerdì scorso, invece, aveva catalizzato l’attenzione di ben 3.036.504 spettatori pari al 18.17% di share. Un netto miglioramento, quindi, per il programma condotto da Alfonso Signorini. Anche se confrontato con gli ascolti dello scorso anno, questo risultato si conferma tra i migliori ottenuti dal reality. La settima puntata del Gf Vip 4 aveva ottenuto 3.348.000 spettatori con il 19.3% di share. Durante la terza edizione, invece, si era raggiunto un ottimo 21,2% di share con 3,9 milioni di spettatori ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 ottobre 2020) Ieri sera è andato in onda ladella quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ilcondotto da Alfonso Signorini ha raccolto 3.390.000 spettatori pari al 20.6% di share. Laandata in onda venerdì scorso, invece, aveva catalizzato l’attenzione di ben 3.036.504 spettatori pari al 18.17% di share. Un netto miglioramento, quindi, per il programma condotto da Alfonso Signorini. Anche se confrontato con glidello scorso anno, questo risultato si conferma tra i migliori ottenuti dal. Ladel Gf Vip 4 aveva ottenuto 3.348.000 spettatori con il 19.3% di share. Durante la terza edizione, invece, si era raggiunto un ottimo 21,2% di share con 3,9 milioni di spettatori ...

