GF Vip 5, lo sfogo di Franceska Pepe dopo l'eliminazione: "Era una gabbia di matti" (Di martedì 6 ottobre 2020) Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip è stata eliminata Franceska Pepe dopo aver perso il tele-voto contro Adua Del Vesco, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. La ragazza non è stata neanche salvata dal biglietto vincente ed è stata eliminata definitivamente dal gioco. Tuttavia, l'uscita dalla casa più spiata d'Italia ha spinto la modella a sfogarsi una volta fuori. Con una storia pubblicata su Instagram, la ragazza non ha speso belle parole sui suoi compagni d'avventura. Grande Fratello Vip 2020, Franceska Pepe è stata eliminata Era una delle nomination più sentite di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip e a testimoniarlo sono stati anche i tantissimi voti arrivati ai centralini della produzione.

