‘Gf Vip 5’, Francesco Oppini prende le distanze da Dayane Mello: le dichiarazioni che hanno spiazzato i fan (Video) (Di martedì 6 ottobre 2020) E’ nata una grande sintonia tra Dayane Mello e Francesco Oppini in queste prime settimane di convivenza dentro la Casa del Grande Fratello Vip 5. I due si sono concessi qualche ballo, lunghe chiacchierate e tanti abbracci, che non sono piaciuti né a Cristina Tomassini, fidanzata del gieffino, né ad Alba Parietti, intervenuta sui social per difendere il figlio e il grande amore che lo lega alla sua ragazza. La Parietti ha, infatti, lamentato fin da subito che a il Gf non avesse fatto vedere a Francesco quello che Dayane diceva di lui in confessionale, ovvero che avesse fatto il primo passo dandole un bigliettino di nascosto in cui c’era scritto che le voleva bene e che ne avrebbero parlato fuori. L’rvm in questione alla fine è stato mostrato a ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 ottobre 2020) E’ nata una grande sintonia train queste prime settimane di convivenza dentro la Casa del Grande Fratello Vip 5. I due si sono concessi qualche ballo, lunghe chiacchierate e tanti abbracci, che non sono piaciuti né a Cristina Tomassini, fidanzata del gieffino, né ad Alba Parietti, intervenuta sui social per difendere il figlio e il grande amore che lo lega alla sua ragazza. La Parietti ha, infatti, lamentato fin da subito che a il Gf non avesse fatto vedere aquello chediceva di lui in confessionale, ovvero che avesse fatto il primo passo dandole un bigliettino di nascosto in cui c’era scritto che le voleva bene e che ne avrebbero parlato fuori. L’rvm in questione alla fine è stato mostrato a ...

