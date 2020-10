‘Gf Vip 5’, dopo lo scontro in diretta è tempo di chiarimenti tra Massimiliano Morra e Guenda Goria: “Io sono molto rancoroso, però mi dispiace perché…” (Di martedì 6 ottobre 2020) E’ tempo di chiarimenti per Massimiliano Morra e Guenda Goria. I due, dopo la puntata andata in onda lo scorso venerdì, si sono decisamente allontanati in quanto Massimiliano non ha preso bene la voce che è girata sul sogno erotico che ha fatto e che avrebbe avuto come protagonista la Goria. L’attore e la musicista quindi, dopo aver mostrato un interesse reciproco, avevano interrotto anche piuttosto bruscamente i loro rapporti. Anche durante la puntata del Gf Vip 5 andata in onda ieri sera, i due sono apparsi ancora molto rancorosi. Massimiliano ha fatto il nome di Guenda tra coloro i quali non meritavano ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 ottobre 2020) E’diper. I due,la puntata andata in onda lo scorso venerdì, sidecisamente allontanati in quantonon ha preso bene la voce che è girata sul sogno erotico che ha fatto e che avrebbe avuto come protagonista la. L’attore e la musicista quindi,aver mostrato un interesse reciproco, avevano interrotto anche piuttosto bruscamente i loro rapporti. Anche durante la puntata del Gf Vip 5 andata in onda ieri sera, i dueapparsi ancorarancorosi.ha fatto il nome ditra coloro i quali non meritavano ...

