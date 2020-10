‘Gf Vip 5’, Deianira Marzano lancia lo scoop: “Massimiliano Morra stava con un farmacista sposato che ha lasciato la famiglia per lui” (Video) (Di martedì 6 ottobre 2020) Il chiacchiericcio attorno ai concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip non si ferma mai. Questa volta, Massimiliano Morra è finito nell’occhio del ciclone a causa del caso mediatico scatenato da Adua Del Vesco che aveva parlato della presunta omosessualità dell’attore ad alcuni concorrenti della Casa. Massimiliano aveva smentito ogni voce sui suoi presunti gusti sessuali, ma l’influencer Deianira Marzano ha rincarato la dose ed ha svelato presunti nuovi retroscena sul ragazzo. Infatti, in alcune storie Instagram, la Marzano ha parlato della sedicente storia amorosa che Morra avrebbe avuto con un farmacista sposato: Mi è stato detto da una fonte che si è sempre vociferato che Massimiliano avesse una ... Leggi su isaechia (Di martedì 6 ottobre 2020) Il chiacchiericcio attorno ai concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip non si ferma mai. Questa volta, Massimilianoè finito nell’occhio del ciclone a causa del caso mediatico scatenato da Adua Del Vesco che aveva parlato della presunta omosessualità dell’attore ad alcuni concorrenti della Casa. Massimiliano aveva smentito ogni voce sui suoi presunti gusti sessuali, ma l’influencerha rincarato la dose ed ha svelato presunti nuovi retroscena sul ragazzo. Infatti, in alcune storie Instagram, laha parlato della sedicente storia amorosa cheavrebbe avuto con un: Mi è stato detto da una fonte che si è sempre vociferato che Massimiliano avesse una ...

elilsabetta : @beacrissss @RonalDuff Grazie finalmente posso silenziare gf vip di cui non mi frega assolutamente nulla - ilsecoloxix : Quell’amore, che sembrava finito così male, in realtà non è neppure mai esistito. In apertura della settima puntata… - mrcrisndarres : RAGA VOGLIO UN GRUPPO IN CUI SI POSSA COMMENTARE IL GF VIP PER ZORZI & CO. VI PREGO ???? #GFVIP - Gianni91Poli : RT @gayit: GF Vip, nessuna squalifica per il 'fr*cio' di Patrizia De Blanck: due pesi, due misure? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Milano: ricercato da autorità rumene per corruzione, arrestato in stazione Affaritaliani.it