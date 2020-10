Geraint Thomas costretto al ritiro: addio al Giro d’Italia 2020 (Di martedì 6 ottobre 2020) Uno scherzo del destino dovuto ad una bottiglia vagante costringe Geraint Thomas al ritiro dal Giro d’Italia 2020: frattura al bacino Il Giro d’Italia 2020 saluta uno dei probabili protagonisti e duellanti per la maglia rosa: Geraint Thomas è costretto al ritiro dopo lo sfortunato incidente dell’ultima tappa. Il ciclista è caduto a Enna al chilometro zero per una borraccia vagante che gli ha causato lo slittamento sull’asfalto. I primi esami non avevano riscontrato fratture, ma solo una serie di contusioni. La brutta notizia è invece arrivata in mattinata con il report medico che recita la frattura del bacino. A malincuore Geraint ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) Uno scherzo del destino dovuto ad una bottiglia vagante costringealdald’Italia: frattura al bacino Ild’Italiasaluta uno dei probabili protagonisti e duellanti per la maglia rosa:aldopo lo sfortunato incidente dell’ultima tappa. Il ciclista è caduto a Enna al chilometro zero per una borraccia vagante che gli ha causato lo slittamento sull’asfalto. I primi esami non avevano riscontrato fratture, ma solo una serie di contusioni. La brutta notizia è invece arrivata in mattinata con il report medico che recita la frattura del bacino. A malincuore...

