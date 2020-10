George Michael, l’ex compagno fa causa alla famiglia: vuole 16.500 euro di mantenimento (Di martedì 6 ottobre 2020) George Michael è scomparso nel 2016: l’ex compagno Kenny Goss fa causa al padre ed alla sorella del cantante per ricevere un mantenimento A riportare la notizia è stato il tabloid britannico The Sun, che parla di nuova querelle giudiziaria per la famiglia dell’ex Wham! morto nel 2016. A fare richiesta di mantenimento è stato … L'articolo George Michael, l’ex compagno fa causa alla famiglia: vuole 16.500 euro di mantenimento proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 6 ottobre 2020)è scomparso nel 2016: l’exKenny Goss faal padre edsorella del cantante per ricevere unA riportare la notizia è stato il tabloid britannico The Sun, che parla di nuova querelle giudiziaria per ladell’ex Wham! morto nel 2016. A fare richiesta diè stato … L'articolo, l’exfa16.500diproviene da leggilo.org.

George Michael, l'ex compagno Kenny Goss fa causa alla famiglia e chiede 16.500 euro al mese di mantenimento

Quando è morto nel 2016, George Michael non ha lasciato nulla all’ex compagno Kenny Goss, al quale ha peraltro continuato a passare una ...

Quando è morto nel 2016, George Michael non ha lasciato nulla all'ex compagno Kenny Goss, al quale ha peraltro continuato a passare una