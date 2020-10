George, Charlotte e Louis, le nuove foto dei royal baby (Di martedì 6 ottobre 2020) George, Charlotte e Louis sono tre grandi amanti della natura. Come da desiderio di mamma Kate Middleton e papà William, i tre Cambridge sono cresciuti il più possibile giocando all’aria aperta. E ora, un nuovo documentario sull’erede al trono, conferma la passione dei tre bambini con tre nuove foto inedite. Il principe William è stato seguito dalle telecamere per due anni per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente, e nel filmato che ne è venuto fuori, Prince William: A Planet For Us All, appena trasmesso in Gran Bretagna su ITV appaiono anche i tre figli. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 ottobre 2020) George, Charlotte e Louis sono tre grandi amanti della natura. Come da desiderio di mamma Kate Middleton e papà William, i tre Cambridge sono cresciuti il più possibile giocando all’aria aperta. E ora, un nuovo documentario sull’erede al trono, conferma la passione dei tre bambini con tre nuove foto inedite. Il principe William è stato seguito dalle telecamere per due anni per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente, e nel filmato che ne è venuto fuori, Prince William: A Planet For Us All, appena trasmesso in Gran Bretagna su ITV appaiono anche i tre figli.

vittoriopasteris : @massacritica99 I principi inglesi George, Charlotte e Louis intervistano Sir David Attenborough sugli animali… - massacritica99 : I principi inglesi George, Charlotte e Louis intervistano Sir David Attenborough sugli animali… - sironidepalma : George, Charlotte e Louis parlano per la prima volta in un video sugli animali - aderenzis1 : Ragni, scimmie e cuccioli: le domande dei principini a Sir Attenborough - infoitcultura : George, Charlotte e Louis per la prima volta parlano in pubblico. Il video postato da mamma Kate -