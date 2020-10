Genshin Impact fa il botto su mobile con 17 milioni di download in 4 giorni. Stimati incassi per $50 milioni (Di martedì 6 ottobre 2020) Genshin Impact ha registrato 17 milioni di download solo su dispositivi mobile nei primi quattro giorni dal suo lancio, con gli analisti che stimano che abbia incassato $ 50 milioni dal giorno dell'uscita.Il gioco di ruolo d'azione free-to-play è arrivato su PlayStation 4, PC, iOS e Android il 28 settembre e la società di analisi mobile App Annie ha svelato il traguardo dei download su Twitter il 4 ottobre.Questo enorme successo iniziale significa che il gioco è già tra i titoli mobile di maggior incasso in tutta l'Asia e negli Stati Uniti. Daniel Ahmad, Senior Analyst di Niko Partners, stima che il gioco abbia incassato 50 ... Leggi su eurogamer (Di martedì 6 ottobre 2020)ha registrato 17disolo su dispositivinei primi quattrodal suo lancio, con gli analisti che stimano che abbia incassato $ 50dal giorno dell'uscita.Il gioco di ruolo d'azione free-to-play è arrivato su PlayStation 4, PC, iOS e Android il 28 settembre e la società di analisiApp Annie ha svelato il traguardo deisu Twitter il 4 ottobre.Questo enorme successo iniziale significa che il gioco è già tra i titolidi maggior incasso in tutta l'Asia e negli Stati Uniti. Daniel Ahmad, Senior Analyst di Niko Partners, stima che il gioco abbia incassato 50 ...

