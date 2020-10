Genoa, nuovi test: nessun nuovo positivo al Covid-19 (Di martedì 6 ottobre 2020) Con un comunicato ufficiale il club rossoblu fa sapere di aver svolto nuovi controlli medici che non hanno evidenziato nuovi positivi Una buona notizia in casa Genoa. Il club, ha emesso un comunicato ufficiale in cui riporta di aver svolto nuovi controlli medici e test diagnostici a tappeto su giocatori e staff. Controlli che infatti non hanno fatto emergere nuovi positivi. Il comunicato ufficiale: “Il Genoa Cfc comunica che i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 tra giocatori del team e componenti lo staff”. Però, il Genoa, precisa anche che dai nuovi controlli è stata riscontrata ancora la positività di 10 ... Leggi su zon (Di martedì 6 ottobre 2020) Con un comunicato ufficiale il club rossoblu fa sapere di aver svoltocontrolli medici che non hanno evidenziatopositivi Una buona notizia in casa. Il club, ha emesso un comunicato ufficiale in cui riporta di aver svoltocontrolli medici ediagnostici a tappeto su giocatori e staff. Controlli che infatti non hanno fatto emergerepositivi. Il comunicato ufficiale: “IlCfc comunica che i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evidenziato nuove positività al-19 tra giocatori del team e componenti lo staff”. Però, il, precisa anche che daicontrolli è stata riscontrata ancora la positività di 10 ...

Non migliora la situazione in casa Genoa dopo l'elevato numero di giocatori positivi al coronavirus riscontrato durante gli ultimi controlli. I nuovi tamponi relativi al primo gruppo hanno infatti ...

Napoli, i tamponi eseguiti sono tutti negativi, ne mancano ancora due. Genoa, restano ancora 10 positivi

In casa Genoa 10 giocatori contagiati nei giorni scorsi sono ancora positivi. Lo hanno confermato gli ultimi test. Per il secondo giorno consecutivo non vi sono nuovi casi di Covid 19 in casa Genoa. A ...

Non migliora la situazione in casa Genoa dopo l'elevato numero di giocatori positivi al coronavirus riscontrato durante gli ultimi controlli. I nuovi tamponi relativi al primo gruppo hanno infatti ...In casa Genoa 10 giocatori contagiati nei giorni scorsi sono ancora positivi. Lo hanno confermato gli ultimi test. Per il secondo giorno consecutivo non vi sono nuovi casi di Covid 19 in casa Genoa.