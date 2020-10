Genoa | nessun nuovo caso di coronavirus dopo gli ultimi test

Leggi su sportface

(Di martedì 6 ottobre 2020) “IlCfc comunica che i controlli medici effettuati oggi non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 tra giocatori del team e componenti lo staff”. Lo si legge sul sito ufficiale deled è una buona notizia per il Grifone e per il calcio italiano, visto che probabilmente è stato isolato e bloccato il contagio daall’interno del club ligure, che ha scontato un prezzo pesantissimo.