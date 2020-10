Genoa, il club può tirare sospiro di sollievo: nessun nuovo positivo. Il comunicato (Di martedì 6 ottobre 2020) nessun nuovo caso di positività in casa Grifone.Può tirare un sospiro di sollievo il Genoa che, dopo aver rilevato ben 22 contagi - tra tesserati e staff, non ha riscontrato nuovi casi di positività al Coronavirus a seguito dei nuovi controlli effettuati. A comunicarlo è stata la stessa società tramite una nota diffusa proprio pochi istanti fa tramite i propri canali di riferimento. “Il Genoa Cfc comunica che i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 tra giocatori del team e componenti lo staff”. Leggi su mediagol (Di martedì 6 ottobre 2020)caso di positività in casa Grifone.Puòundiilche, dopo aver rilevato ben 22 contagi - tra tesserati e staff, non ha riscontrato nuovi casi di positività al Coronavirus a seguito dei nuovi controlli effettuati. A comunicarlo è stata la stessa società tramite una nota diffusa proprio pochi istanti fa tramite i propri canali di riferimento. “IlCfc comunica che i controlli medici effettuati oggi (in data 06/10/2020) non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 tra giocatori del team e componenti lo staff”.

Nessun nuovo caso di positività di positività al Covid-19 in casa Genoa, ma i primi 10 tesserati rossoblù che sono risultati positivi al primo giro di tamponi non sono ancora guariti dal virus (sono p ...

