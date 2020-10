Gemma Galgani, cambio look: irriconoscibile, non sembra lei FOTO (Di martedì 6 ottobre 2020) Gemma Galgani, cambio look: irriconoscibile, non sembra lei. La dama ha fatto impazzire tutti i suoi cavalieri presentandosi vestendosi da Sally di Grease Oggi Uomini e Donne è andato in onda con una sfilata delle dame del trono over. Le facevano spesso fino all’anno scorso, questa è la prima che c’è stata da quando i … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 6 ottobre 2020), nonlei. La dama ha fatto impazzire tutti i suoi cavalieri presentandosi vestendosi da Sally di Grease Oggi Uomini e Donne è andato in onda con una sfilata delle dame del trono over. Le facevano spesso fino all’anno scorso, questa è la prima che c’è stata da quando i … L'articolo proviene da YesLife.it.

GossipItalia3 : U&D, Gemma Galgani esagerata Sandy di ‘Grease’: «Il pannolone potevano toglierlo…» #gossipitalianews - MondoTV241 : Tina Cipollari attacca duramente Gemma Galgani: 'Io la detesto. È sola, abbandonata e depressa' #tinacipollari… - EmyRose6519 : Gemma Galgani balla con uno dei suoi corteggiatori. Ah no. #uominiedonne - Emanuel36886875 : No cioè, mi è risultata più simpatica Gemma Galgani poco fa con la sfilata e balletto stile 'Grease',a… - mariakiara568 : RT @phoenixboy__: L’autunno non ispira nessuno come ispira Gemma Galgani #uominiedonne -