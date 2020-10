Garanzia giovani, un flop da 2,8 mld. Ecco come l’Ue spreca i nostri soldi (Di martedì 6 ottobre 2020) “Vale la pena finanziare ancora un programma di inserimento nel mondo del lavoro che offre così poco ai giovani?”, si domanda su Twitter Michele Tiraboschi, professore di diritto del Lavoro all’Università di Modena. I dati parlano chiaramente e li raccoglie la Repubblica, spesso con il programma Garanzia giovani, il personale viene ingaggiato utilizzando gli stage al posto dei contratti a termine e i tirocini sono in realtà senza formazione. La Garanzia giovani è una misura attiva da sei anni, che avrebbe lo scopo di reinserire nel mondo del lavoro i 2 milioni di Neet presenti sul territorio italiano (i giovani che non studiano e non lavorano). Nonostante sia stata rifinanziata da pochissimo con 2,8 miliardi di euro, i dati non indicano ... Leggi su ilparagone (Di martedì 6 ottobre 2020) “Vale la pena finanziare ancora un programma di inserimento nel mondo del lavoro che offre così poco ai?”, si domanda su Twitter Michele Tiraboschi, professore di diritto del Lavoro all’Università di Modena. I dati parlano chiaramente e li raccoglie la Repubblica, spesso con il programma, il personale viene ingaggiato utilizzando gli stage al posto dei contratti a termine e i tirocini sono in realtà senza formazione. Laè una misura attiva da sei anni, che avrebbe lo scopo di reinserire nel mondo del lavoro i 2 milioni di Neet presenti sul territorio italiano (iche non studiano e non lavorano). Nonostante sia stata rifinanziata da pochissimo con 2,8 miliardi di euro, i dati non indicano ...

MarcoTuscano : @MicheTiraboschi @ANPALgov @bollettinoADAPT @DEALunimore Buongiorno Professore. A mio avviso un’analisi completa de… - mrlavoro : Nuova offerta di #lavoro Garanzia Giovani - Dgr 876 Maggiori dettagli qui: - pallinas : @azzumel L’iscrizione è gratuita, si possono registrare i giovani fino a 29 anni compresi. Ogni regione stabilisce… - pallinas : @azzumel Per Garanzia Giovani ogni anno esce un bando con requisiti per l’iscrizione. Devi registrarti sul sito ANP… - azzumel : Qualcuno che lavora per il centro dell'impiego e sappia bene come funziona Garanzia Giovani? Perché sono a un passo dallo sclerare. -