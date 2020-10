Galli (Sacco): “Sport invernali? Sono preoccupato, possibili restrizioni marcate” (Di martedì 6 ottobre 2020) “In questo momento Sono assai più preoccupato per la partecipazione agli sport invernali a livello popolare. Quello che oggi preoccupa maggiormente è la fruizione degli impianti di risalita per la gente comune. Se non cambia l’andamento si rischia grosso. Speriamo di invertire la tendenza prima delle grandi nevicate. Siamo di fronte a una realtà che dispone solo di due alternative: o ci si comporta in un certo modo, oppure si rischia di cadere in una spirale che ti porta poi a restrizioni più marcate“. Queste Sono le recenti dichiarazioni Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, rilasciate in occasione della presentazione della stagione invernale della Fisi. Il noto ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) “In questo momentoassai piùper la partecipazione agli sporta livello popolare. Quello che oggi preoccupa maggiormente è la fruizione degli impianti di risalita per la gente comune. Se non cambia l’andamento si rischia grosso. Speriamo di invertire la tendenza prima delle grandi nevicate. Siamo di fronte a una realtà che dispone solo di due alternative: o ci si comporta in un certo modo, oppure si rischia di cadere in una spirale che ti porta poi apiù marcate“. Questele recenti dichiarazioni Massimo, direttore del reparto di malattie infettive dell’Ospedaledi Milano, rilasciate in occasione della presentazione della stagione invernale della Fisi. Il noto ...

