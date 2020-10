Galleria Vittoria, arriva la nuova ordinanza del Comune (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – nuova ordinanza del Comune di Napoli sulla Galleria Vittoria chiusa in seguito ad alcuni crolli. Ecco cosa prevede il dispositivo di traffico messo a punto dai dirigenti comunali per migliorare la circolazione visti gli ingorghi di questi giorni. In via Chiatamone: a) il divieto di sosta permanente con rimozione coatta sul lato sinistro del senso di marcia, dalla confluenza con via Santa Lucia a via Giorgio Arcoleo; b) posizionamento in linea della sosta attualmente posizionata a spina, dal civico 14 all’intersezione con la Galleria della Vittoria; c) posizionamento sul lato destro del senso di marcia, nell’area di sosta di cui al precedente punto b), dei posti riservati e istituiti sul lato sinistro del senso ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –deldi Napoli sullachiusa in seguito ad alcuni crolli. Ecco cosa prevede il dispositivo di traffico messo a punto dai dirigenti comunali per migliorare la circolazione visti gli ingorghi di questi giorni. In via Chiatamone: a) il divieto di sosta permanente con rimozione coatta sul lato sinistro del senso di marcia, dalla confluenza con via Santa Lucia a via Giorgio Arcoleo; b) posizionamento in linea della sosta attualmente posizionata a spina, dal civico 14 all’intersezione con ladella; c) posizionamento sul lato destro del senso di marcia, nell’area di sosta di cui al precedente punto b), dei posti riservati e istituiti sul lato sinistro del senso ...

