Gabriel Garko | rivelazione hot dell’ex Eva Grimaldi | “Non lo facevamo mai”

Leggi su viagginews

(Di martedì 6 ottobre 2020) Dopo il coming out dila sua ex Evarompe il silenzio. Tra loro l’intesa sotto le lenzuola era inesistente, eppure lei ammette: “Ci avrei fatto un figlio”. Evarompe il silenzio dopo il coming out di. Parlando con il settimanale Chi l’attuale moglie di Imma Battaglia, ex “fiamma” … L'articolohot dell’ex Eva: “Non lomai” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com